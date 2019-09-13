Россия потребует письменных соглашений на саммите "нормандской четверки"

Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, в соглашениях могут прописать разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - продолжил Ушаков.

Он также добавил, что российской стороне нужна "железная договоренность, которая бы способствовала выполнению взятых обязанностей".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что вопрос возможного введения миротворцев ООН на Донбасс регулируется в нормандском формате.

Отметим, на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах между Украиной и Россией.