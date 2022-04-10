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Россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Фото: Россия увеличила нефтегазовые доходы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства РФ.

"Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на энергоресурсы резко выросли в начале 2022 года. Нефть поднялась выше 100 долларов за баррель после российского вторжения в Украину. России удается продать свою нефть только со скидкой 30 долларов за баррель, однако даже в этих условиях поступления в российский бюджет значительны.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала вторжения Россия получила от Европейского Союза 35 млрд евро за энергоносители, в то время как Украина получила от ЕС только 1 млрд евро помощи.

При ЄС пока не готов ввести эмбарго на нефть и газ из России, а запрет на импорт угля заработает только с августа.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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