Росія витратить Додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям

Уряд Росії збільшив свій резервний фонд на 273,4 млрд рублів (3,5 млрд доларів за офіційним курсом). Гроші підуть "на забезпечення стабільності економіки в умовах зовнішніх санкцій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Уряду РФ.
"Основне джерело збільшення резервного фонду - 271,6 млрд рублів - додаткові нафтогазові доходи, отримані в I кварталі 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ціни на енергоресурси різко зросли на початку 2022 року. Нафта піднялася вище 100 доларів за барель після російського вторгнення в Україну. Росії вдається продати свою нафту тільки зі знижкою 30 доларів за барель, проте навіть в цих умовах надходження в російський бюджет значні.
Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку вторгнення Росія отримала від Європейського Союзу 35 млрд євро за енергоносії, в той час як Україна отримала від ЄС тільки 1 млрд євро допомоги.
При ЄС поки не готовий ввести ембарго на нафту і газ з Росії, а заборона на імпорт вугілля запрацює тільки з серпня.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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