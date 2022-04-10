Росія витратить Додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям

"Основне джерело збільшення резервного фонду - 271,6 млрд рублів - додаткові нафтогазові доходи, отримані в I кварталі 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ціни на енергоресурси різко зросли на початку 2022 року. Нафта піднялася вище 100 доларів за барель після російського вторгнення в Україну. Росії вдається продати свою нафту тільки зі знижкою 30 доларів за барель, проте навіть в цих умовах надходження в російський бюджет значні.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку вторгнення Росія отримала від Європейського Союзу 35 млрд євро за енергоносії, в той час як Україна отримала від ЄС тільки 1 млрд євро допомоги.

При ЄС поки не готовий ввести ембарго на нафту і газ з Росії, а заборона на імпорт вугілля запрацює тільки з серпня.