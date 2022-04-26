Россия потеряла в войне против Украины уже более 22 тысяч военных: данные Генштаба
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 22 тысяч военных (mill.ru)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона потеряла около 22 100 военнослужащих убитыми. При этом было уничтожено 918 танков и 184 самолета оккупанта.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 918 (+34) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
- артиллерийских систем - 416 (+5) ед,
- РСЗО - 149 (+0) ЕД,
- средства ПВО - 69 (+0) ед,
- самолетов - 184 (+3) ед,
- вертолетов - 154 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
- корабли / катера - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 205 (+4).
- специальная техника - 31 (+3).
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).
Напомним, на утро 26 апреля, украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Херсонской области. Также были убиты более 70 человек личного состава врага.
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