Росія втратила у війні проти України вже понад 22 тисячі військових: дані Генштабу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 22 100 військовослужбовців убитими. При цьому було знищено 918 танків та 184 літаки окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
Нагадаємо, на ранок 26 квітня, українські військові знищили склад із боєприпасами окупантів у Херсонській області. Також було вбито понад 70 осіб особового складу ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.