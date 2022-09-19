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Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 19 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54650 (+170) человек ликвидировано;
  • танков - 2212 (+2);
  • боевых бронированных машин - 4720 (+2);
  • артиллерийских систем - 1313 (+4);
  • РСЗО - 312 (+0);
  • средства ПВО - 168 (+0);
  • самолетов - 251 (+0);
  • вертолетов - 217 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 920 (+2);
  • крылатые ракеты - 238 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3);
  • специальной техники - 125 (+3).

Напомним, накануне ВСУ на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач.

При этом ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.

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Война России против УкраиныВойска РФГенштаб ВСУ