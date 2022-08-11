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Россия потеряла в Украине две эскадрильи истребителей Су-35, - Генштаб

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Киев, Четверг 11 августа 2022 17:34
Россия потеряла в Украине две эскадрильи истребителей Су-35, - Генштаб Фото: украинские силы уничтожили две эскадрильи Су-35 (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация в войне против Украине потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, российские самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести в Украине.

"За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов. Это около 24 единиц", - отметил он.

Громов добавил, что за минувшую неделю украинские силы сбили 27 воздушных целей. А в связи с большими потерями в авиационной технике противник готовится привлечь к боевым действиям Су-24М - это устаревшие бомбардировщики, которые были выведены их боевого состава.

Напомним, ранее на этой неделе в результате взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму было уничтожено девять российских военных самолетов.

Украинская сторона не подтверждает причастность к инциденту.

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