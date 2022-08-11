Россия потеряла в Украине две эскадрильи истребителей Су-35, - Генштаб

Российская Федерация в войне против Украине потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, российские самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести в Украине.

"За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов. Это около 24 единиц", - отметил он.

Громов добавил, что за минувшую неделю украинские силы сбили 27 воздушных целей. А в связи с большими потерями в авиационной технике противник готовится привлечь к боевым действиям Су-24М - это устаревшие бомбардировщики, которые были выведены их боевого состава.