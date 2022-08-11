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Росія втратила в Україні дві ескадрильї винищувачів Су-35, - Генштаб

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 17:34
Росія втратила в Україні дві ескадрильї винищувачів Су-35, - Генштаб Фото: українські сили знищили дві ескадрильї Су-35 (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація у війні проти України втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, російські літаки Су-35 показали низький рівень живучості в Україні.

"За час повномасштабної агресії окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків. Це близько 24 одиниць", - зазначив він.

Громов додав, що за минулий тиждень українські сили збили 27 повітряних цілей. А у зв'язку з великими втратами в авіаційній техніці противник готується залучити до бойових дій Су-24М - це застарілі бомбардувальники, які були виведені їх бойового складу.

Нагадаємо, раніше цього тижня в результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму було знищено дев'ять російських військових літаків.

Українська сторона не підтверджує причетність до інциденту.

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Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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