Росія втратила в Україні дві ескадрильї винищувачів Су-35, - Генштаб

Російська Федерація у війні проти України втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, російські літаки Су-35 показали низький рівень живучості в Україні.

"За час повномасштабної агресії окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків. Це близько 24 одиниць", - зазначив він.

Громов додав, що за минулий тиждень українські сили збили 27 повітряних цілей. А у зв'язку з великими втратами в авіаційній техніці противник готується залучити до бойових дій Су-24М - це застарілі бомбардувальники, які були виведені їх бойового складу.