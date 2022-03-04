Россия уже потеряла в Украине более 9 тысяч своих солдат, - Генштаб

С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили: личном составе - 9166 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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