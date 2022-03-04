Росія вже втратила в Україні понад 9 тисяч своїх солдатів, - Генштаб

З початку російського вторгнення в Україну сумарні орієнтовні втрати противника склали: особовому складі - 9166 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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