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Росія вже втратила в Україні понад 9 тисяч своїх солдатів, - Генштаб

Автор: Олександр Білоус

З початку російського вторгнення в Україну сумарні орієнтовні втрати противника склали: особовому складі - 9166 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб,
  • танків - 251 од,
  • Бойових броньованих машин - 939 од,
  • артилерійських систем -105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків - 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів - 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України