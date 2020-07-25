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Росія втратила шанс нормалізувати незаконну окупацію Криму, - Кулеба

Україна, Субота 25 липня 2020 15:51
Росія втратила шанс нормалізувати незаконну окупацію Криму, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кулеба закликає посилити тиск на Кремль

Російська Федерація вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму. Дії російських окупантів в Криму вимагають посилення тиску на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, наростаючі порушення прав людини та мілітаризація анексованого Криму вимагають посилення тиску на Кремль, щоб йому не вдалося завершити незаконну окупацію та він повернув півострів Україні.

Нагадаємо, в Україні завершили розробку стратегії щодо деокупації Криму, але документ не є публічним; також Україна планує створити міжнародний майданчик з питань окупованого Криму.

До платформи з деокупації Криму хочуть долучити Сполучені Штати Америки та Великобританію; у майбутньому ця платформа може стати переговорною.

Додамо, нещодавно російський лідер Володимир Путін заявив, що погані стосунки між Україною та Росією не пов'язані з незаконною окупацією Криму.

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