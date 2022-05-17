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Россия потеряла преимущество в воздухе благодаря работе украинской ПВО, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина.

"Если до 24 февраля считалось, что украинской ПВО почти нет, то сейчас констатируем - враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - заявила чиновница.

Она также подчеркнула, что попадание ракет в определенные объекты еще есть, но сбитых вражеский целей стало в разы больше.

Напомним, в понедельник, 16 мая, украинские Зенитные ракетные войска Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск в течение суток поразили 11 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты два вертолета, семь беспилотников и две крылатые ракеты.

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