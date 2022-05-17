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Росія втратила перевагу у повітрі завдяки роботі української ППО, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Росія більше не має переваг у повітрі у війні проти України. При цьому ймовірність ракетних ударів зберігається.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає РБК-Україна.

"Якщо до 24 лютого вважалося, що української ППО майже немає, то зараз констатуємо - ворог не має переваг у повітрі. Саме завдяки роботі ППО. А це сотні тисяч врятованих життів", - заявила чиновниця.

Вона також підкреслила, що влучання ракет у певні об'єкти ще є, але збитих ворожих цілей значно побільшало.

Нагадаємо, у понеділок, 16 травня, українські Зенітні ракетні війська Повітряних Сил та ППО Сухопутних військ протягом доби вразили 11 повітряних цілей російських окупантів. Було збито два вертольоти, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

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