Росія втратила перевагу у повітрі завдяки роботі української ППО, - Маляр

Росія більше не має переваг у повітрі у війні проти України. При цьому ймовірність ракетних ударів зберігається.

"Якщо до 24 лютого вважалося, що української ППО майже немає, то зараз констатуємо - ворог не має переваг у повітрі. Саме завдяки роботі ППО. А це сотні тисяч врятованих життів", - заявила чиновниця.

Вона також підкреслила, що влучання ракет у певні об'єкти ще є, але збитих ворожих цілей значно побільшало.