Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за первый квартал 2019 года составил 26 002,8 млн долларов. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По итогам квартала крупнейшим торговым партнером стал Китай - 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Торговля товарами, первый квартал 2019 года:

Данные: Госстат

Следует отметить, что РФ потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стран ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным Госстата, самую большую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%).