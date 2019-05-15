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Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза

Новости » Экономика    15.05.2019 - 18:10
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Госстат обнародовал внешнеторговый баланс за первый квартал

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2019 года составило 390,5 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (222,6 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины за первый квартал увеличился на 8,3% и составил 14726,2 млн долларов, импорт увеличился на 9,4% до 15116,7 млн долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два разаukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Согласно прогнозу НБУ, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт. В результате мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров, выраженная Индексом мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ), останется на прогнозном горизонте близкой к текущей.

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Новости Украины сальдоэкспортГосударственная служба статистики
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