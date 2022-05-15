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Россия потеряла около трети войск, не сможет наступать 30 дней, - разведка Британии

Фото: российская армия не сможет наступать в течение 30 дней (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около трети от своей численности. Таким образом, она не сможет резко перейти к наступлению в течение 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британской разведки.

"В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере трети наземных боевых сил, которые она собрала в феврале. Эти потери наверняка будут усугублены потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники наблюдения и разведки", - говорится в сообщении.

Разведка полагает, что России не хватает мостового оборудования на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. А беспилотники уязвимы для украинских ПВО.

"В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", - добавили в британской разведке.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы.

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