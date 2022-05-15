Росія втратила близько третини військ, не зможе наступати 30 днів, - розвідка Британії

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила близько третини від своєї чисельності. Таким чином, вона не зможе різко перейти до настання протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британської розвідки.

"В даний час Росія, ймовірно, зазнала втрат у розмірі третини наземних бойових сил, які вона зібрала в лютому. Ці втрати напевно будуть посилені втратою критично важливих засобів забезпечення, таких як Мостове обладнання та безпілотники спостереження і розвідки", - йдеться в повідомленні.

Розвідка вважає, що Росії не вистачає мостового обладнання протягом усього конфлікту, що уповільнювало і обмежувало наступальні маневри. А безпілотники вразливі для українських ППО.

"У нинішніх умовах Росія навряд чи різко прискорить темпи свого просування в найближчі 30 днів", - додали в британській розвідці.