Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 30 000 своих военных. Также было уничтожено 107 1330 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и криворожском направлении.
Напомним, вчера украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35, вылетевший с аэродрома Бельбек в Крыму.
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