Росія втратила вже близько 30 000 своїх військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 30 000 своїх військових. Також було знищено 107 1330 танків ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, вчора український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму.
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