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Россия потеряла этап Гран-при по фигурному катанию

Фото: Суй Вэньцзин и Хань Цун в России не выступят (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно отобрал у России этап Гран-при по фигурному катанию. Организация расширила спортивные санкции в отношении РФ за агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ISU.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию "переехал" в Финляндию. Тамошнее Эспоо примет соревнования 25-27 ноября.

Таким образом, Международный союз конькобежцев реализовал решение Совета ISU. Еще в конце апреля исполнительный орган союза упразднил российский этап Гран-при сезона 2022/23.

Кроме того, право на проведение этапа потерял и Китай. Его раунд перенесли в Великобританию. Кроме финского Эспоо и английского Шеффилда, соревнования также пройдут в США, Канаде, Франции и Японии. Финал Гран-при примет Турин 8-11 декабря.

В начале июня конгресс ISU продлил отстранение белорусских и российских спортсменов от соревнований. Делегаты утвердили постановление Совета союза о дисквалификации спортсменов из-за развязывания войны против Украины, которое будет действовать до отдельного снятия запрета.

Напомним, что Россия потеряла право на проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.

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