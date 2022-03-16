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Росія втратила до 40% підрозділів, відправлених в Україну, - Генштаб

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Середа 16 березня 2022 00:59
Росія втратила до 40% підрозділів, відправлених в Україну, - Генштаб Фото: полонені російські солдати (t.me/operativnoZSU)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що з усіх військ і сил, які Росія відправила в Україну з початку війни 24 лютого, окупанти втратили вже близько 40% своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. “операції” на території України", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі поінформували, що противник намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України БТГ (батальйонних тактичних груп), що сформовані зі зведених підрозділів, які вже зазнали втрат протягом перших 10 діб вторгнення, а також військових найманців-іноземців.

"Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ відбили спроби військ РФ захопити Маріуполь, і завдали окупантам суттєвих втрат, змусивши відступити.

Нагадаємо також, що Українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації з початку вторгнення Р, а в цілому ЗСУ знищили 77 літаків і 90 вертольотів російських окупантів.

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