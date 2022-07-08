Россия потеряла 250 военных и еще 35 танков за сутки: новые данные Генштаба

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 250 своих военных и 35 танков. Всего уже уничтожено около 36 900 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:
По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, украинская авиация на южном направлении трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, а также скоплению противника и вражеской технике в Херсонской области.
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