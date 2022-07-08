Росія втратила 250 військових та ще 35 танків за добу: нові дані Генштабу

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще 250 своїх військових та 35 танків. Загалом вже знищено близько 36 900 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
За інформацією Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, українська авіація на південному напрямку тричі завдали ударів парами вертольотів по опорному пункту, а також скупченню противника і ворожій техніці в Херсонській області.
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