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Росія втратила 250 військових та ще 35 танків за добу: нові дані Генштабу

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 09:14
Росія втратила 250 військових та ще 35 танків за добу: нові дані Генштабу Фото: Росія втратила в Україні вже близько 36 900 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще 250 своїх військових та 35 танків. Загалом вже знищено близько 36 900 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1637 (+35) од,
  • бойових броньованих машин - 3811 (+14) од,
  • артилерійських систем - 828 (+13) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 107 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

За інформацією Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, українська авіація на південному напрямку тричі завдали ударів парами вертольотів по опорному пункту, а також скупченню противника і ворожій техніці в Херсонській області.

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