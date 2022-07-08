Росія втратила 250 військових та ще 35 танків за добу: нові дані Генштабу
Фото: Росія втратила в Україні вже близько 36 900 своїх військових (Getty Images)
За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще 250 своїх військових та 35 танків. Загалом вже знищено близько 36 900 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1637 (+35) од,
- бойових броньованих машин - 3811 (+14) од,
- артилерійських систем - 828 (+13) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 107 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
За інформацією Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, українська авіація на південному напрямку тричі завдали ударів парами вертольотів по опорному пункту, а також скупченню противника і ворожій техніці в Херсонській області.
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