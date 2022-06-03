России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк, - ISW

Российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
В настоящее время оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области.
Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецк.
"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают аналитики.
Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.
Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.
2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.
Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.