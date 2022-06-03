России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк, - ISW

В настоящее время оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области.

Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецк.

"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают аналитики.

Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.

Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.

2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлений.

Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.

Россияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.

Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".

Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.

Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

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