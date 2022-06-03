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России не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк, - ISW

Фото: Россия потеряет силы на захват Донецкой области после боев за Северодонецк (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В настоящее время оккупанты нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области.

Но у российских войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецк.

"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают аналитики.

Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.

Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.

2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлений.
  • Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
  • Россияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
  • Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
  • Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".

Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.

Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.

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Северодонецк