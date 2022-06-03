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Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєверодонецьк, - ISW

Фото: Росія втратить сили на захоплення Донецької області після боїв за Сєверодонецьк (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська, швидше за все, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зараз окупанти націлені захопити Сєверодонецьк і Лисичанськ, щоб командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "визволення" усієї Луганської області.

Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території на Донеччині після подальших втрат навколо Сєверодонецька.

"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжуватимуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - розповідають.аналітики.

Російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил та підтриманням морального духу мобілізованого особового складу.

Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць та загострить низький моральний дух та погану дисципліну у російських та довірених підрозділах.

2 червня 113 полк так званої "ДНР" опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій у Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєверодонецька шляхом просування на інші напрямки.
  • Окупанти продовжували штурм Сєверодонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.
  • Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.
  • Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв'язку вздовж траси Т2207.
  • Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "імовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію".

Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

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Сєвєродонецьк