Россия посылает воевать курсантов военных училищ, - Арестович

Российская Федерация отправляет на войну против Украины даже курсантов военных училищ. Информация поступила из Серпуховского училища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арестовича.

"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну против Украины", - Арестович.

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