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Россия постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он подчеркнул, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским, но вопрос о деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба