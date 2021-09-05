Росія постійно знаходить відмовки, щоб уникнути зустрічі Зеленського і Путіна, - Кулеба

Українська сторона готова до зустрічі президента Володимира Зеленського зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Однак Росія постійно знаходить відмовки, щоб вона не відбулася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.
Він підкреслив, що Україна готова до зустрічі Зеленського з Путіним. "Але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".
Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися із Зеленським, але питання про деокупацію Криму не може бути на порядку переговорів.