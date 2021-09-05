Россия постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Он подчеркнул, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".
Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским, но вопрос о деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.