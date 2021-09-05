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Росія постійно знаходить відмовки, щоб уникнути зустрічі Зеленського і Путіна, - Кулеба

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Київ, Неділя 05 вересня 2021 22:31
Росія постійно знаходить відмовки, щоб уникнути зустрічі Зеленського і Путіна, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська сторона готова до зустрічі президента Володимира Зеленського зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Однак Росія постійно знаходить відмовки, щоб вона не відбулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

Він підкреслив, що Україна готова до зустрічі Зеленського з Путіним. "Але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися із Зеленським, але питання про деокупацію Криму не може бути на порядку переговорів.

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