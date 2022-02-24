Россия пошла на прорыв в Киевской области

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Украинские военные вместе с пограничниками приняли бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой", - говорится в сообщении.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.
В ведомстве отмечают, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области вражеские снаряды попали в пограничный пункт.
Добавим, в ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.
Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.
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