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Россия пошла на прорыв в Киевской области

Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Украинские военные вместе с пограничниками приняли бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой", - говорится в сообщении.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

В ведомстве отмечают, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области вражеские снаряды попали в пограничный пункт.

Добавим, в ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Киевская областьВторжение России в Украину