Россия пошла на прорыв в Киевской области

Российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области. Украинские военные вместе с пограничниками приняли бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве отмечают, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".Пограничниками вместе с украинскими военными принят бой", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области вражеские снаряды попали в пограничный пункт.

Добавим, в ходе нападения России на Украину в Киеве прогремели несколько взрывов. Также звуки взрывов были слышны в Броварах.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

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