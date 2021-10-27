Россия после поражения по делу "скифского золота" начала угрожать музеям Нидерландов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда Амстердама по делу "скифского золота" . Она назвала это "опасным прецедентом" и пригрозила нидерландским музеям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России .

Как считает Захарова, голландские судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является наследием народов Крымского полуострова", потому что именно там артефакты были найдены.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами",- заявила представитель российского МИДа.