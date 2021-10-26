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"Скифское золото" передадут Украине до стабилизации ситуации в Крыму, - суд

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Амстердам, Вторник 26 октября 2021 14:00
"Скифское золото" передадут Украине до стабилизации ситуации в Крыму, - суд Фото: Украина одержала победу на суде по "скифскому золоту" (encyclopediaofukraine.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина одержала победу на суде по "скифскому золоту". Музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в решении апелляционного суда Амстердама, говорится в материале РБК-Украина, ссылаясь на сайт суда.

"Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму", - говорится в постановлении.

В документе также говорится, что это окончательное решение завершает разбирательство в Апелляционном суде.

"Стороны имеют право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов", - сообщает пресс-служба суда.

Коллекция "скифского золота" из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине.

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