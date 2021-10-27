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Дело "скифского золота": у Путина хотят продления судебного процесса после победы Украины

Новина українською →
Москва, Среда 27 октября 2021 12:46
Дело "скифского золота": у Путина хотят продления судебного процесса после победы Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У президент РФ Владимира Путина отреагировали на победу Украины по делу "скифского золота". В России хотят продления судебного разбирательства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, России предстоит тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о "скифском золоте".

"Что касается "скифского золота", то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", - сказал Песков.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью и постановил передать его Украине.

Отметим, "Скифское золото" передадут Украине до стабилизации ситуации в Крыму.

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Владимир Путин Скифское золото
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