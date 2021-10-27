Росія після поразки у справі "скіфського золота" почала погрожувати музеям Нідерландів

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення суду Амстердама у справі "скіфського золота" . Вона назвала це "небезпечним прецедентом" та пригрозила нідерландським музеям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Росії .

Як вважає Захарова, голандські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", бо саме там артефакти були знайдені.

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією і Нідерландами", - заявила представник російського МЗС.