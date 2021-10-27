ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Росія після поразки у справі "скіфського золота" почала погрожувати музеям Нідерландів

Новость на русском →
Москва, Середа 27 жовтня 2021 21:08
Росія після поразки у справі "скіфського золота" почала погрожувати музеям Нідерландів Фото: Марія Захарова, речник МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення суду Амстердама у справі "скіфського золота". Вона назвала це "небезпечним прецедентом" та пригрозила нідерландським музеям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Росії.

Як вважає Захарова, голандські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", бо саме там артефакти були знайдені.

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією і Нідерландами", - заявила представник російського МЗС.

Нагадаємо, 26 жовтня суд постановив, що Музей Алларда Пірсона в Амстердамі повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до врегулювання ситуації в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація МЗС РФ Нідерланди Скіфське золото
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг