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Бросят все силы. Россия попытается захватить Мариуполь до 9 мая, - Арестович

Фото: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военнослужащие будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Могут бросить все свои силы для этого, поскольку увязли из-за прочной обороны города украинскими защитниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в эфире 24 канала.

"Они (оккупанты -ред.) все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя. Но они там немного повязали, потому что наши держат оборону в тех районах, их прорвать очень трудно", – заявил Арестович.

По словам советника руководителя ОП, также захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.

Арестович не верит в то, что оккупанты могут пойти на Днепр и Запорожье.

"Лучше всего, что б я сделал на их месте - это просто подписал бы мирный договор, договорился, часть сил, которые они сюда тащат - оставил бы на выход. Потому что выход - это очень непростая военная операция", - добавил Арестович.

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