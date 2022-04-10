RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кинуть всі сили. Росія спробує захопити Маріуполь до 9 травня, - Арестович

Фото: радник керівника Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військовослужбовці намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Можуть кинути усі свої сили для цього, оскільки пов’язли через міцну оборону міста українськими захисниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі 24 каналу.

"Вони (окупанти -ред.) всі сили, скоріше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя. Але вони там трохи пов'язнули, тому що наші тримають оборону в тих районах, їх прорвати дуже важко", – заявив Арестович.

За словами радника керівника ОП, також загарбники планують кинути частину сил й на зону ООС, аби взяти в облогу Краматорськ й Слов’янськ.

Арестович не вірить у те, що окупанти можуть піти на Дніпро й Запоріжжя.

"Найкраще, що б я зробив на їхньому місці - це просто підписав би мирну угоду, домовився, частину сил, які вони сюди тягнуть - залишив би на вихід. Тому що вихід - це дуже непроста військова операція", - додав Арестович.

Війна Росії проти України триває сорок п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна