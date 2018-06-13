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Интервью

Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, - бельгийская разведка

НовостиПолитика    13.06.2018 - 13:33
Фото: Ги Рапай (comiteri.be)
Фото: Ги Рапай (comiteri.be)

Также РФ может попытаться влиять на европейские выборы в мае 2019 года

Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, которые состоятся в октябре этого года. Об этом в интервью газете Le Soir заявил Ги Рапай, глава бельгийского комитета, контролирующего федеральную службу разведки.

Он призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на это предупреждение, отметив, что вмешательство РФ не ограничится осенними местными выборами в Бельгии, а распространится также на региональные, федеральные и европейские выборы в мае 2019 года.

Рапай указал на то, что Российская Федерация имеет контакты с ультраправыми партиями.

"Во Франции были тревожные дела с "Национальным фронтом", можно было бы представить то же самое в Бельгии", - сказал он.

Агентство национальной безопасности США также заявляло о том, что "нет сомнения, что русские и китайцы" перехватывают сообщения и разговоры в Бельгии, сообщил Рапай.

Он добавил, что марокканские и турецкие разведывательные службы сейчас более активно действуют в Бельгии, чем раньше.

Отметим, что Рапай уходит с поста в середине июля.

Напомним, Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы США, выдвинул новые обвинения против экс-менеджера кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, а также его помощника Константина Килимника.

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Теги публикации: Российская Федерация, выборы, влияние  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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