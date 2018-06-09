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Мюллер выдвинул новые обвинения по делу о вмешательстве РФ в выборы США

НовостиОбщество    09.06.2018 - 08:34
Фото: Роберт Мюллер (The White House)
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта, а также его помощника Константина Килимника

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы США, выдвинул новые обвинения против экс-менеджера кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, а также его помощника Константина Килимника. Об этом сообщает The Hill.

"Мюллер предъявил обвинительный акт в пятницу в суде Округа Колумбия, в котором выдвигаются новые пункты обвинения против Пола Манафорта, а также Константина Килимника, давнего помощника Манафорта", - отмечает издание.

Так, они обвиняются в препятствовании правосудию, а также в сговоре с целью препятствования правосудию, в частности Манафорт и Килимник пытались помешать появлению новых показаний двух свидетелей, которые проходят по делу.

"Манафорт и Килимник сознательно и намеренно пытались повлиять на двух человек", - уточняет издание, чтобы те изменили свои показания.

Согласно информации издания, Килимник ранее упоминался в расследовании Мюллера как "Лицо А", которое было связано с российской разведкой. В документах следствия указывается, что Манафорт и его партнер Ричард Гейтс знали о том, что эта личность была связана со спецслужбами России.

Напомним, ранее сообщалось, что Мюллер обвинил подозреваемого Манафорта в попытках влияния на свидетелей.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Пол Манафорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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