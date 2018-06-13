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Росія спробує втрутитися в місцеві вибори в Бельгії, - бельгійська розвідка

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:33
Фото: Гі Рапай (comiteri.be)
Фото: Гі Рапай (comiteri.be)

Також РФ може спробувати впливати на європейські вибори у травні 2019 року

Росія спробує втрутитися в місцеві вибори в Бельгії, які відбудуться у жовтні цього року. Про це в інтерв'ю газеті Le Soir заявив Гі Рапай, глава бельгійського комітету, контролюючого федеральну службу розвідки.

Він закликав розвідувальні служби звернути пильну увагу на це попередження, зазначивши, що втручання РФ не обмежиться осінніми місцевими виборами в Бельгії, а пошириться також на регіональні, федеральні і європейські вибори у травні 2019 року.

Рапай вказав на те, що Російська Федерація має контакти з ультраправими партіями.

"У Франції були тривожні справи з "Національним фронтом", можна було б уявити те ж саме в Бельгії", - сказав він.

Агентство національної безпеки США також заявляло про те, що "немає сумніву, що росіяни і китайці" перехоплюють повідомлення і розмови в Бельгії, повідомив Рапай.

Він додав, що марокканські і турецькі розвідувальні служби зараз більш активно діють у Бельгії, ніж раніше.

Зазначимо, що Рапай йде з поста в середині липня.

Нагадаємо, Офіс спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у президентські вибори США, висунув нові звинувачення проти екс-менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, а також його помічника Костянтина Килимника.

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Теги публікації: Російська Федерація, выборы, влияние  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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