Россия попытается раздуть угрозу для Украины от военных учений Беларуси, - Минобороны Британии

Сухопутные войска Беларуси были замечены в развертывании из гарнизона в поле для военных учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку в мае в Беларуси завершается цикл зимней подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Россия, вероятно, попытается создать угрозу для Украины в результате этих учений, чтобы закрепить украинские силы на севере, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны добавили, что отклонений от нормального хода учений, которые могли бы представлять угрозу для союзников и партнеров, в настоящее время не предвидится.