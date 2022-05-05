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Россия попытается раздуть угрозу для Украины от военных учений Беларуси, - Минобороны Британии

Фото: Россия попытается раздуть угрозу для Украины от военных учений Беларуси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сухопутные войска Беларуси были замечены в развертывании из гарнизона в поле для военных учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку в мае в Беларуси завершается цикл зимней подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Россия, вероятно, попытается создать угрозу для Украины в результате этих учений, чтобы закрепить украинские силы на севере, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны добавили, что отклонений от нормального хода учений, которые могли бы представлять угрозу для союзников и партнеров, в настоящее время не предвидится.

Напомним, накануне Минобороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что военное руководство Беларуси продолжает усиливать границу с Украиной.

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