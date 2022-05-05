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Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі, - Міноборони Британії

Фото: Росія спробує роздути загрозу для України від військових навчань Білорусі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сухопутні війська Білорусі були помічені в розгортанні з гарнізону в поле для військових навчань. Це відповідає сезонним нормам, оскільки в травні в Білорусі завершується цикл зимової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Росія, ймовірно, спробує створити загрозу для України в результаті цих навчань, щоб закріпити українські сили на півночі, не дозволяючи їм брати участь у битві за Донбас", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони додали, що відхилень від нормального ходу навчань, які могли б становити загрозу для союзників і партнерів, в даний час не передбачається.

Нагадаємо, напередодні Міноборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво Білорусі продовжує посилювати кордон з Україною.

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