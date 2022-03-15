Россия попросила еду у Китая, - CNN

Россия запросила у Китая продовольственную помощь и другие виды, включая военную и финансовую во время своей войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам двух источников издания, знакомых с ситуацией, среди запрошенной Кремлем помощи были расфасованные нескоропортящиеся военные продуктовые наборы, известные в США как "еда, готовая к употреблению" или MRE, отмечается в публикации.

Также в запросе подчеркиваются основные логистические проблемы, которые, по мнению военных аналитиков и официальных лиц, препятствуют продвижению оккупационных войск РФ в Украине.

Дело в том, что подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами. Нередко такие колонны с продуктами уничтожаются украинцами. Так, фиксируются многочисленные случаи, как оккупанты врывались в продуктовые магазины в разных населенных пунктах в поисках еды.

Как полагает один из источников, пекин может передать Москве продовольствие, так как такой запрос не предусматривает помощи с вооружением, что буде воспринято Западом как провокация.