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Росія попросила їжу у Китаю, - CNN

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Вівторок 15 березня 2022 03:16
Росія попросила їжу у Китаю, - CNN Фото: російські окупанти грабують продуктовий магазин в Україні (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Росія запросила у Китаю продовольчу допомогу та інші види, включаючи військову і фінансову під час своєї війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами двох джерел видання, знайомих з ситуацією, серед запитаної Кремлем допомоги були розфасовані військові продуктові набори, що псуються не скоро, відомі в США як "їжа, готова до вживання" або MRE, зазначається в публікації.

Також у запиті підкреслюються основні логістичні проблеми, які, на думку військових аналітиків та офіційних осіб, перешкоджають просуванню окупаційних військ РФ в Україні.

Річ у тому, що підрозділи передового базування зазвичай випереджають свої конвої з припасами. Нерідко такі колони з продуктами знищуються українцями. Так, фіксується чимало випадків, як окупанти вривалися в продуктові магазини в різних населених пунктах у пошуках їжі.

Як вважає одне з джерел, Пекін може передати Москві продовольство, оскільки такий запит не передбачає допомоги з озброєнням, що буде сприйнято Заходом як провокація.

Нагадаємо, раніше США повідомили союзникам і партнерам про те, що Китай готовий надати військову та економічну допомогу Росії у війні проти України.

При цьому, своєю чергою, Пекін заперечує наявність запиту з боку РФ на військову допомогу.

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