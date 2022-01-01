UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Чтобы Россия понимала масштабы удара: эксчиновники США требуют обнародовать санкции

Автор: Сергей Пышкин

Группа из 24 ексчиновників национальной безопасности США и экспертов по России выступили с заявлением, призвав Белый дом публично обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Кремль должен понимать масштабы удара ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В группу подписантов вошли лица, работавшие в администрациях бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Также заявление подписали и бывшие послы Штатов - Дэниел Фрид, а также Майкл Макфол и Александр Вершбоу (экс-послы США в России).

"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно принять меры, чтобы повлиять на расчет Кремля за расходами и выгодами, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", - отмечается в заявлении.

Подписанты отметили, что Кремль должен иметь четкое представление о масштабах экономического удара с которыми он столкнется в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация