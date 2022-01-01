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Аби Росія розуміла масштаби удару: ексчиновники США вимагають оприлюднити санкції

Автор: Сергій Пишкін

Група з 24 ексчиновників національної безпеки США та експертів по Росії виступили з заявою, закликавши Білий дім публічно оприлюднити санкції проти РФ, які будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль повинен розуміти масштаби удару обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

До групи підписантів увійшли особи, які працювали в адміністраціях колишніх президентів США Барака Обами, Джорджа Буша й Білла Клінтона. Також заяву підписали й колишні посли Штатів - Деніел Фрід, а також Майкл Макфол та Олександр Вершбоу (експосли США у Росії).

"Ми вважаємо, що США слід у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунок Кремля за витратами та вигодами, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", - зазначається у заяві.

Підписанти зауважили, що Кремль повинен мати чітке уявлення про масштаби економічного удару з якими він зіткнеться у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

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