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Чтобы Россия понимала масштабы удара: эксчиновники США требуют обнародовать санкции

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Суббота 01 января 2022 13:27
Чтобы Россия понимала масштабы удара: эксчиновники США требуют обнародовать санкции Фото: ексчиновники США требуют обнародовать санкции против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Группа из 24 ексчиновників национальной безопасности США и экспертов по России выступили с заявлением, призвав Белый дом публично обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Кремль должен понимать масштабы удара ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В группу подписантов вошли лица, работавшие в администрациях бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Также заявление подписали и бывшие послы Штатов - Дэниел Фрид, а также Майкл Макфол и Александр Вершбоу (экс-послы США в России).

"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно принять меры, чтобы повлиять на расчет Кремля за расходами и выгодами, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", - отмечается в заявлении.

Подписанты отметили, что Кремль должен иметь четкое представление о масштабах экономического удара с которыми он столкнется в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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