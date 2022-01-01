ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Аби Росія розуміла масштаби удару: ексчиновники США вимагають оприлюднити санкції

Новость на русском →
Субота 01 січня 2022 13:27
Аби Росія розуміла масштаби удару: ексчиновники США вимагають оприлюднити санкції Фото: ексчиновники США вимагають оприлюднити санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Група з 24 ексчиновників національної безпеки США та експертів по Росії виступили з заявою, закликавши Білий дім публічно оприлюднити санкції проти РФ, які будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль повинен розуміти масштаби удару обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

До групи підписантів увійшли особи, які працювали в адміністраціях колишніх президентів США Барака Обами, Джорджа Буша й Білла Клінтона. Також заяву підписали й колишні посли Штатів - Деніел Фрід, а також Майкл Макфол та Олександр Вершбоу (експосли США у Росії).

"Ми вважаємо, що США слід у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунок Кремля за витратами та вигодами, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", - зазначається у заяві.

Підписанти зауважили, що Кремль повинен мати чітке уявлення про масштаби економічного удару з якими він зіткнеться у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році