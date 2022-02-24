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Россия полностью разбомбила остров Змеиный, но бойцы ВСУ держат оборону

Автор: Владимир Костырин

Российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный, однако бойцы ВСУ и пограничники продолжают защищать землю.

Об этом 24 февраля передали в пресс-службе ВМС ВС Украины.

По острову оккупанты бьют с артиллерии с моря - нанося удары с кораблей ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков" - и с воздуха - был совершен авианалет истребителя.

Вследствие обстрелов на Змеином уже полностью все разрушено.

"Ситуация по поводу российского вторжения: РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским "Су-24". Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания", - говорится в сообщении.

Тем не менее остров продолжают защищать украинские бойцы.

"Украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держу оборону острова", - отметили в украинских ВМС.

Напомним, ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

Также мы писали, что под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод.

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ВМС УкраиныВторжение России в Украину